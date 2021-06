i malati di Alzheimer a tu per tu con l’arte nell’Area Medicea di Seravezza

Proseguono gli appuntamenti del Museo del Lavoro e delle Tradizioni popolari della Versilia Storica per il progetto “Il Museo: una palestra per la mente” a cura delle educatrici museali Fiammetta Galleni e Debora Simonelli. Dopo una prima parte svolta online, alla quale hanno partecipato le RSA Casa dei Nonni di Camaiore e Villa San Lorenzo di Seravezza, si è passati finalmente agli incontri in presenza. Con la bella stagione la proposta si arricchisce con i percorsi dedicati all’arte, grazie alle attività espositive del complesso mediceo.

Nelle scorse settimane alcuni ospiti della RSA Villa San Lorenzo hanno fatto visita alla mostra di Alessio Vitale alle Scuderie Granducali per dar poi libero sfogo alla fantasia interpretando con i loro colori un disegno donato dall’artista. Sabato scorso, invece, hanno potuto ammirare la grande installazione “Mr. Arbirtrium” di Emanuele Giannelli collocata nel giardino di Palazzo Mediceo. Giannelli ha dato la sua disponibilità a presenziare al prossimo appuntamento.

«Ringraziamo gli artisti per la loro disponibilità e sensibilità nel voler contribuire personalmente al progetto», dicono le operatrici. «L’iniziativa punta a rendere il Museo e Palazzo Mediceo luoghi sempre più inclusivi e al servizio della comunità. A breve proporremo un programma dedicato direttamente alle famiglie».

La Fondazione Terre Medicee sta portando avanti il progetto “Il Museo: una palestra per la mente” nell’ambito di una più ampia iniziativa della Regione Toscana sull’Alzheimer e la demenza senile.