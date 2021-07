I Lucchesi nel Mondo celebrano il centenario di Astor Piazzola

LUCCA – L’associazione ha voluto celebrare il Maestro, originario per parte materna di Massa Sassorosso, ospitando María Susana Azzi, autrice della biografia “Astor Piazzolla una vita per la musica”

L’associazione Lucchesi nel mondo celebra i cento anni dalla nascita di Astor Piazzolla con un evento speciale al Real Collegio. Il grande maestro italo argentino – i nonni materni lasciarono Massa Sassorosso per Buenos Aires alla fine del 1800 – è stato ricordato e raccontato da un’ospite d’eccezione, l’antropologa italo-argentina María Susana Azzi, autrice della famosa biografia “Astor Piazzolla. Una vita per la musica”.

Il libro, attraverso oltre 260 interviste a parenti, musicisti, amici, personaggi famosi dell’arte, dello spettacolo e della cultura, restituisce al lettore la vita di questo rivoluzionario musicista, che ha reso il Tango – tradizionale musica popolare argentina – un genere “Nuevo”: non più solo musica da ballare, ma anche da ascoltare, proponendo nelle sue note a tratti melanconiche e struggenti, a tratti energiche e furiose, inedite contaminazioni con il jazz e con la musica classica contemporanea.

Vero e proprio best seller internazionale, “Astor Piazzolla. Una vita per la musica” è stato quest’anno tradotto e pubblicato in italiano dalla casa editrice Sillabe in collaborazione con Opera Laboratori.

fonte noitv