I liquori casalinghi: il Melino.

Dedicato a chi ama consumare le mele e ha tanta pazienza e costanza da mettere da parte i loro semini.



Si mettono 70-80 gr. di semini in infusione in 400 g.di alcool per liquori, 400g. di zucchero e mezzo litro di acqua in un vaso a chiusura ermetica. Si lascia il tutto a macerare per 40 giorni, agitando ogni tanto, poi si filtra, si imbottiglia e si lascia invecchiare un paio di mesi. Ne viene un liquore dal gradevole sapore di amaretto.