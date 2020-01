I lavori per la messa in sicurezza idraulica nel Comune di Porcari continuano:

I lavori per la messa in sicurezza idraulica nel Comune di Porcari continuano: infatti, è appena terminato un lavoro di consolidamento dell’argine destro del Rio Fossanuova a nord di via Giuseppe Lazzareschi.

Si tratta di una scogliera di circa 50 metri, frutto della sinergia tra Regione Toscana, Genio Civile, Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord – la pagina e Comune di Porcari.