i lavori di Marzo: la semina delle patate.

I solchi sono pronti, hanno preso aria e sole.

lI periodo di semina corretto per le patate, dipende molto dal clima, per questo può variare da una regione all’altra, ma in gran parte dell’Italia si piantano a partire da metà marzo. La tradizione contadina infatti indica il giorno di San Giuseppe (19 marzo) come designato a questa operazione agricola.