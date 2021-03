I lavori di fine inverno: la semina delle patate.

Generalmente, a metà Marzo è periodo di semina per le patate…

Prima di tutto, a inizio Marzo si mettono a germogliare i tuberi che vengono messi in un luogo luminoso, con temperatura adeguata , in un solo strato, uno accanto all’altro, dove le patate non sono esposte direttamente alla luce solare.