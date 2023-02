I LAVORI DI ESTENSIONE DELLA FOGNATURA IN VIA CARLO DEL PRETE A MARLIA

AL VIA A MARZO I LAVORI DI ESTENSIONE DELLA FOGNATURA IN VIA CARLO DEL PRETE A MARLIA

Saranno posate oltre 500 metri di nuove tubazioni. Investimento per oltre 200mila euro

Prenderanno il via entro la prima parte di marzo i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura in via Carlo del Prete a Marlia. L’intervento, che rientra nel quadro dei lavori per la riorganizzazione e il potenziamento del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue nel comune di Capannori, porterà alla posa e alla messa in funzione di una nuova condotta fognaria a gravità in PVC della lunghezza complessiva di circa 500 metri e dal diametro di 200 millimetri.

Il cantiere sarà posizionato su un tratto di via Carlo del Prete e su una strada vicinale in prossimità della scuola primaria. Il progetto di potenziamento della rete fognaria ha lo scopo di estendere il servizio di fognatura alle abitazioni che sono presenti lungo il tracciato e che attualmente non sono allacciate alla rete. L’intervento porterà così all’eliminazione degli scarichi non conformi e al corretto smaltimento delle acque di scarico nel sistema fognario esistente. Salvo imprevisti o condizioni meteorologiche sfavorevoli, i lavori dureranno circa due mesi, e richiederanno un investimento di oltre 200mila euro. Una volta assestata la nuova infrastruttura, seguiranno le asfaltature dei tratti di strada coinvolti.

“Quello in programma in Via Carlo Del Prete è un intervento importante ed atteso dai residenti che andrà a portare un servizio essenziale come quello delle fognature a varie famiglie in un’area centrale del territorio – affermano l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro-. Un intervento che andrà a risolvere alcuni problemi di sversamenti verificatosi in passato, portando un miglioramento dal punto di vista ambientale, consentendo agli scarichi di acque reflue di essere convogliate nella condotta pubblica e poi inviate al depuratore, e della qualità della vita delle persone. Un’opera con cui in collaborazione con Acque proseguiamo l’azione di estensione delle condotte fognarie sul territorio in modo da portare questo fondamentale servizio nelle zone che ne sono ancora sprovviste”.

“Si tratta dell’ennesima tappa – spiega il consigliere d’amministrazione di Acque Antonio Bertolucci – del percorso di ammodernamento della rete infrastrutturale nel comune di Capannori. Anche questa zona finalmente avrà a disposizione un servizio fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e per la qualità della vita delle famiglie”.