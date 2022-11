I lavori dell’Autunno: la gramolatura del lino

Questa fase del ciclo del lino si svolgeva in autunno, in ottobre o novembre, quando i gravosi impegni estivi della famiglia contadina erano ormai terminati. La gramolatura serviva a liberare le lunghe fibre del lino e di ripulirle dalle parti polpose della pianta.

Questa fase, come i precedenti processi di coltivazione, raccolta, macerazione e battitura, era delegata a coloro che avevano acquisito competenza e pratica. L’utensile impiegato era la gramola, uno strumento in legno composto da un cavalletto come supporto, ed una parte mobile costituita da un asse che si alza e si abbassa a tagliola su di un ripiano scanalato. Dopo l’operazione il lino si presentava come folti mazzi di fibre lunghe, libere e lucide. In seguito, dopo la pettinatura che selezionava le fibre nobili dalla stoppa, come per la canapa, si procedeva alla filatura.