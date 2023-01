I lavoratori del fiume: i renaioli.

In questa vecchia fotografia vediamo un gruppo di birocciai e scavatori di sabbia e ghiaia in un fiume della pianura padana.

Le fiumane causate dalle piogge trasportavano lungo i letti dei fiumi enormi quantità di materiali e allora, quando le acqua si ritiravano,i carrettieri e i braccianti avevano gran lavoro: la più pregiata era la sabbia e il ghiaino minuto…

A quei tempi non era sfruttamento invasivo del fiume, i renaioli contribuivano semmai a manterere sgombro il corso dell’acqua….Il guaio, per molti fiumi, cominciò negli anni ’60 con la forte richiesta dell’edilizia e con l’impianto sciagurato di draghe che non aspettavano certo le fiumane ma scavavano tutto l’anno senza posa…. portando i danni che sono tuttora visibili…