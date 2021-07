I guerrieri volontari, gelosi custodi della chiesa di Sassi

Siamo nel comune di Molazzana di fronte a uno dei luoghi più suggestivi di tutta la Garfagnana, anche l’Ariosto teneva molto a questo baluardo estense e oggi ci sono alcuni volontari che durante l’anno in più occasioni dimostrano l’attaccamento a quello che per i paesani è il nucleo di Sassi Alto. In questi giorni anche per favorire l’acceso e la visione di questo luogo ai turisti, i volontari hanno decespugliato e tagliato l’erba in tutta l’area che consente di arrivare fino al Torrione o allo storico campanile di Sassi. Rodolfo invece è molto preoccupato perché i giovani sono sempre meno e forse poco interessati a mantenimento del paese. L’antica chiesa di San Frediano di Sassi Alto è stat oggetto di un finanziamento dell’allora Governo Renzi, ma per vari motivi i 750mila euro ancora non sono arrivati. E pensare che sarebbero fondamentali per salvare lo storico immobile importante, ma ora forse si intravvede uno spiraglio di luce.