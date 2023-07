“I Guardiani Volanti dell’Occhio di Lucca”

Rappresentazione storico-immaginifica delle sentinelle della Rocca del Bargiglio in volo sui territori

Borgo a Mozzano (LU) sabato 22 e domenica 23 luglio 2023

Due giorni di visite guidate, volo in tandem e il gelato a km0 “Dolce Acunia” prodotto con la Dolce Farina di Castagne

Borgo a Mozzano (LU), 10 luglio 2023 – “I Guardiani Volanti dell’Occhio di Lucca”. Per la prima volta in assoluto, le associazioni “Volo Libero Diecimo” e “Acunia”, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Borgo a Mozzano, offrono al pubblico due giorni per rivivere la funzione storica di guardia e allerta sul territorio svolta dagli antichi custodi del monte Bargiglio (Occhio della Repubblica di Lucca) grazie al volo in parapendio che permetterà ai guardiani di “pattugliare dal cielo i territori, scrutare l’orizzonte e avvisare la Repubblica di Lucca in caso di pericolo”. L’accesso agli eventi è gratuito, la prenotazione è necessaria sul sito www.acunia.it.

Come il convegno Rocche e fortificazioni dello stato di Lucca, che lo scorso 2 giugno si è tenuto con successo successo a San Bartolomeo a Cune, l’evento rientra nel progetto “Il castagno come occasione di sviluppo sostenibile. L’ecomuseo diffuso a cielo aperto ‘Terre dei Guardiani’” realizzato grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e ai seguenti partner: Istituto per la documentazione del castagno e la ricerca forestale, Associazione culturale Acunia, Società semplice delle Macchie di Cune, Associazione Castanicoltori della Lucchesia, Trattoria e birrificio Artigianale La Collina, Santini Srl – Costruire con il legno, La Gioia del Gelato.

“Storicamente – spiegano gli organizzatori -, gli abitanti dell’antica villa di Acunia (gli Acuniensi) fornivano uomini che facevano da guardiani sulla rocca del monte Bargiglio, sopra Cune a Borgo a Mozzano. Grazie all’eccezionale posizione strategica del monte, le guardie erano in grado di avere una vista formidabile a 360 gradi, dall’Appenino fino al mare, incluse la Corsica e le isole dell’Arcipelago Toscano. I guardiani erano quindi in grado di osservare e segnalare pericoli, invasori e movimenti provenienti anche dai Monti Pisani, dalle Apuane, dalla Lunigiana e dal fiorentino. I guardiani fungevano da vero e proprio occhio del sistema di comunicazione, protezione e sicurezza della Repubblica di Lucca”.

“I Guardiani Volanti”, vestiti con elementi distintivi, spiccheranno il volo dalla pista di decollo dietro il Monte Bargiglio (sopra Cune, Borgo a Mozzano) durante le giornate del 22 e 23 luglio 2023 per atterrare al campo base a Diecimoe riportare eventuali segnalazioni dai fronti Nord, Sud, Est ed Ovest.

Durante le due giornate, dalle 10,30 fino alle 18, a ingresso libero, il pubblico potrà partecipare alle seguenti attività: volo in parapendio in tandempilota-passeggero (gestito da Volo Libero Diecimo), visita guidata al parco didattico dell’Eco-Museo diffuso “Terre dei Guardiani” incentrato sulla coltivazione del Castagno e dei suoi prodotti (gestito da Ass. Castanicoltori Lucchesia), visita guidata alla linea gotica che scorre lungo il crinale del monte (gestito da Comitato Linea Gotica Valle del Serchio), punti di rinfresco, acquisto prodotti tipici in loco tra cui si segnala la presentazione e degustazione del nuovo gelato “Dolce Acunia” prodotto con la Dolce Farina di Castagne (marchio registrato e protetto) e miele di Castagne: entrambi prodotti a km 0, pienamente naturali e ottenuti con metodi tradizionali. La farina biologica è ottenuta con le migliori varietà di castagne prodotta in Media Valle del Serchio, Colline Lucchesi, a seguito di essiccazione lenta nei metati (almeno 40 giorni di fuoco fatto con solo ciocchi di castagno e molita con macine in arenaria in molino ad acqua. Il Miele, di Gigi e la mieleria, già vincitore di primi premi per la sua qualità, ricco sapore e profumo, contribuirà a dare il tocco finale per la creazione di un gelato gustoso e orgogliosamente frutto delle ricchezze del territorio. Il gelato è frutto di una cooperazione tra La Gioia del Gelatodi Borgo a Mozzano, Associazione Culturale Acunia, Associazione Castanicoltori Lucchesia, Gigi e la Mieleria, ed è già disponibile alla gelateria in via primo Maggio 34 a Borgo a Mozzano.

La pista di decollo, la linea gotica sul crinale del monte e l’EcoMuseo sono vicini e collegati tra di loro.

Domenica 23 luglio alle 18 sul monte Bargiglio – Occhio di Lucca, si terrà il Concerto della Merciful Band della Misericordia di Borgo, a chiudere la due giorni di iniziative.

L’accesso agli eventi è gratuito, la prenotazione è necessaria per partecipare alle attività. Per informazioni, aggiornamenti e prenotazioni: www.acunia.it

Il progetto “Il Castagno come occasione di sviluppo sostenibile. L’ecomuseo diffuso a cielo aperto ‘Terre dei Guardiani’” interessa l’area della Media Valle del Serchio nei territori di Borgo a Mozzano e Pescaglia (Lucca). Ha come scopo stimolare opportunità di sviluppo sostenibile che nascono da ed intorno al territorio, già parte dello Stato di Lucca, dove il castagno è stato per secoli fonte essenziale di cibo e caratteristica del paesaggio; si propone di riscoprire, connettere, modernizzare e dare nuovo valore tramite un approccio innovativo alla filiera integrata del castagno e del suo ecosistema e al mondo del contadino – castanicoltore – custode (guardiano), fulcro vitale del sistema di protezione e sostentamento dello Stato di Lucca di una volta, ma anche in chiave contemporanea per un turismo ed uno sviluppo sostenibile ed una salvaguardia ambientale, unita alla protezione e promozione del patrimonio. Il progetto ha l’obiettivo di dare nuova linfa e creare nuovo valore aggiunto in grado di rispondere alle sfide contemporanee della modernità, contribuendo concretamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, del Patto Verde (Green Deal) dell’Unione Europea assieme al PNRR.

Verrà creato l’ecomuseo diffuso “Terre dei Guardiani”, un museo a cielo aperto formato da un parco didattico sul crinale della montagna tra Cune e Vetriano e da una serie di punti chiave che consistono in importanti beni storici, artistici, culturali e paesaggistici, non ancora valorizzati a pieno. L’ecomuseo sarà collegato alla città di Lucca grazie un percorso ambientale, turistico, storico, culturale e gastronomico.

Il progetto offre inoltre contenuti di info-knowledge, formazione e sensibilizzazione verso le comunità locali, gli amministratori, gli operatori di vari settori tematici e sarà strumentale anche ad una maggiore inclusione sociale, formazione e creazione di opportunità per giovani, donne, comunità locali e categorie deboli. Ne è un esempio la recente visita di due gruppi internazionali all’azienda Santini Legnami di Pescaglia, organizzata dall’unione dei comuni media valle del Serchio, per uno scambio di informazioni tecniche, buone pratiche e metodi di gestione e amministrazione dei boschi nell’incontro “Dal bosco ai prodotti del legno: Formazione e buone pratiche a livello internazionale”.