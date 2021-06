I GRANI ANTICHI: il grano duro “Senatore Cappelli”

Il grano duro Senatore Cappelli è di un caldo colore biondo cenere, alto anche più di un metro e mezzo ed un chicco grande e molto corposo.

Il nome di questa varietà è stato dato dal marchese abruzzese Raffaele Cappelli, Senatore del Regno d’Italia, che negli ultimi anni dell’800 diede avvio all’epoca delle trasformazioni agrarie in Puglia e permise a Nazareno Strampelli (padre della moderna cerealicoltura) di condurre ricerche, mettendogli a disposizione campi sperimentali a coltura e risorse. Fu proprio Strampelli che creò questa varietà di frumento nel 1915 dall’incrocio tra le varietà Rieti e una varietà tunisina.

Il grano Senatore Cappelli si diffuse per la maggiore in Italia fino al 1975. Sostituito da cultivar più precoci e produttive, oggi è ancora coltivato in particolare nel meridione d’Italia (Basilicata, Puglia, Sardegna), per la produzione di pasta e pane di qualità superiore