I GIOVEDI’ DELL’AMBIENTE’: TRE INCONTRI ON LINE PER PARLARE DI TELEFONIA MOBILE, GESTIONE DEI RIFIUTI E QUALITA’ DELL’ARIA

In programma l’11, il 18 e il 25 febbraio. Potranno essere seguiti in diretta sul canale YouTube del Comune



Un ciclo di incontri online, in diretta sul canale YouTube del Comune di Capannori, per parlare di telefonia mobile, gestione dei rifiuti e qualità dell’aria. Sono ‘I Giovedì dell’ambiente’ iniziativa promossa dall’amministrazione Menesini per dare alla cittadinanza la possibilità di approfondire e stimolare il confronto su temi ambientali di attualità e grande importanza per il territorio.

“Abbiamo promosso questa iniziativa per consentire a tutta la cittadinanza di approfondire temi ambientali di grande attualità e interesse, grazie alla partecipazione di esperti e tecnici dei diversi settori – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. Per quanto riguarda la telefonia mobile proponiamo un focus sulla tecnologia 5G sulla quale attualmente sentiamo forte l’esigenza di capire in cosa consiste e quali saranno gli sviluppi sul nostro territorio. Relativamente alla gestione dei rifiuti proporremo un quadro di quelle che saranno le prossime iniziative verso il traguardo ‘Rifiuti zero’. La qualità dell’aria, infine, è un tema molto sensibile, alla luce degli alti valori di polveri sottili presenti nella Piana, sul quale stiamo lavorando, con l’avvio di un piano quinquennale di interventi che prevede anche l’istituzione di un osservatorio ambientale. Auspico grande partecipazione a questi appuntamenti, affinchè la comunità possa acquisire nuove conoscenze e aggiornamenti sulle politiche ambientali che stiamo portando avanti”.



Il primo incontro intitolato ‘G5: quali prospettive’ in cui si parlerà della nuova tecnologia di rete mobile, di quinta generazione, che si prepara a superare l’attuale 4G LTE è in programma giovedì 11 febbraio alle ore 21.00. Interverranno Barbara Bracci, di Arpat, responsabile settore agenti fisici area vasta Toscana Costa, Davide Micheli dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca e Carlo Mosca, tecnico ambientale. Giovedì 18 febbraio, sempre alle ore 21.00, ‘I giovedì dell’ambiente’ si concentreranno sul tema dei rifiuti con l’incontro ‘Rifiuti zero; costruiamo i prossimi passi’ durante il quale con la partecipazione di Rossano Ercolini, coordinatore del centro di ricerca rifiuti zero del Comune e di Alessio Ciacci presidente di Ascit, si parlerà di gestione dei rifiuti e delle nuove prospettive per i prossimi anni. Il terzo ed ultimo incontro intitolato ‘Cosa c’è nell’aria? – Analisi, progetti, sfide’ si terrà giovedì 11 marzo sempre alle 21, e sarà incentrato sulle tematiche legate alla qualità dell’aria. Parteciperanno Monia Monni, assessore regionale all’ambiente e Bianca Patrizia Andreini di Arpat, responsabile del settore centro regionale della qualità dell’aria. Tutti gli incontri saranno introdotti dall’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro e coordinati da Francesco Sorbi, ingegnere energetico.

