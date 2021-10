I giovani rapper della Scuola Media E. Pea, sul palco delle Scuderie per la fase conclusiva del progetto europeo  I.COM

Il progetto I.COM ha coinvolto circa duecento giovani di sette Paesi europei (Italia, Spagna, Belgio, Cipro, Malta, Repubblica Ceca, Irlanda), grazie al finanziamento della Commissione Europea; inoltre, tutti coloro che vi hanno preso parte saranno lieti di apprendere che è entrato a far parte degli otto progetti selezionati dalla OCSE “l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa” per il progetto E_MINDFUL, con l’obiettivo di fornire una guida di “buone pratiche” da distribuire a livello europeo, basata prevalentemente sulle esperienze già realizzate e riguardante una metodologia di comunicazione innovativa e più efficace sulla problematica della migrazione.

Giunto ormai alla conclusione, il prossimo ed ultimo step del progetto I-COM è previsto per la mattina del prossimo 26 ottobre, presso le Scuderie Granducali di Seravezza. Per l’occasione sarà indetta una conferenza stampa, che si svolgerà in presenza e in collegamento streaming tramite la piattaforma Zoom, con tutti i prtners europei che hanno preso parte al progetto e i loro addetti stampa, per la presentazione finale dei laboratori e del progetto.

Per l’occasione sarà presente una delegazione di Malta, che ha deciso di presenziare alla confernza di persona invece che on-line, come scelto dalla maggior parte dei partners stranieri.

Sarà possibile seguire la conferenza e tutti gli interventi grazie al servizio di traduzione simultanea.

Cogliamo l’occasione per invitari tutti corrispondenti stampa dei giornali e delle TV locali, nonché gli enti, le associazioni, gli insegnanti interessati a conoscere il progetto e il suo percorso.