I GIOVANI & L’EUROPA: il 9 maggio in piazza Napoleone

Domani (martedì) alle 9,30 l’evento conclusivo della seconda edizione del progetto “Nice to meet EU”

la “Festa dell’Europa” con gli studenti delle scuole superiori

Corollario nel pomeriggio, a Palazzo Ducale, con un concerto degli alunni del Liceo Musicale Passaglia

Torna domani – 9 maggio – a Lucca la Festa dell’Europa, organizzata dalla Provincia, che rappresenta, tra l’altro, anche l’evento conclusivo del progetto ‘Nice to meet EU’, il ciclo di incontri nelle scuole superiori promosso dall’amministrazione provinciale, giunto quest’anno alla seconda edizione.

L’appuntamento è martedì in piazza Napoleone a Lucca, dalle 9,30, quando la giornata sarà aperta dai saluti istituzionali del presidente della Provincia Luca Menesini e del sindaco di Lucca Mario Pardini, a cui seguirà l’intervento di Donatella Buonriposi, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

Poi la presentazione dell’indagine demoscopica, curata da Demopolis, “A scuola d’Europa e di Futuro”, e spazio agli studenti di alcuni istituti che presenteranno le loro proposte sotto il titolo “Un’Europa attenta alla sostenibilità digitale e circolare”. Dopo il dibattito è in programma l’intervento incentrato sulla cittadinanza europea di Deborah Riccetti, funzionaria presso la DG Giustizia e Consumatori della Commissione Europea.

All’inizio e alla fine dell’incontro è previsto il contributo musicale degli alunni del Liceo Artistico Musicale “Passaglia” di Lucca.

Nel pomeriggio, alle 16.00, a corollario della mattinata, nella sala Tobino di Palazzo Ducale si terrà un concerto degli alunni delle classi di canto e delle classi di flauto sempre del liceo Passaglia.

A moderare la mattinata saranno Raffaele Palumbo e Rossana Mamberto di Controradio.

La Festa dell’Europa, da un paio di anni a questa parte, segna la conclusione del progetto ‘Nice to meet EU’, il ciclo di incontri nelle scuole della Lucchesia e della Versilia svoltosi tra marzo e aprile, che ha portato alti funzionari del Parlamento Europeo e della Commissione UE a confrontarsi con gli studenti delle classi di alcuni istituti superiori alla presenza del presidente della Provincia, Menesini, che è membro del Comitato Europeo delle Regioni. Le proposte degli studenti sono proprio il frutto del lavoro di elaborazione e riflessione scaturito a seguito degli incontri avuti coi funzionari del Parlamento e della Commissione UE.

L’edizione di quest’anno di “Nice to meet EU” ha coinvolto sette istituti superiori del territorio provinciale per un totale di duecento studenti e 5 funzionari delle istituzioni europee come relatori. Sostenibilità ed energia, Europa Digitale, Economia Circolare e riuso nel settore della moda e della tecnologia sono i temi affrontati quest’anno.

Anche stavolta saranno i ragazzi i protagonisti con le loro proposte in una Festa dell’Europa che vedrà Piazza Napoleone trasformarsi in un laboratorio di cittadinanza attiva, in cui gli studenti possano entrare in contatto e dialogare coi rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e locali come ‘cittadini attivi di domani’.