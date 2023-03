I GIOVANI INCONTRANO L’EUROPA: TORNA ANCHE NEL 2023

Primo appuntamento mercoledì 29 marzo all’istituto Galilei-Artiglio di Viareggio

I GIOVANI INCONTRANO L’EUROPA: TORNA ANCHE NEL 2023 “NICE TO MEET EU”, CICLO DI APPUNTAMENTI NELLE SCUOLE SUPERIORI COI FUNZIONARI DELL’UE

Previste 7 tappe nelle scuole della Lucchesia e della Versilia

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno torna, anche nel 2023, “Nice to meet EU”, l’iniziativa della Provincia di Lucca che intende avvicinare i giovani all’Europa e l’Europa ai giovani promuovendo un ciclo di incontri nelle scuole del territorio coi rappresentanti delle istituzioni di Bruxelles.

Durante gli incontri gli studenti avranno modo di conoscere e dialogare coi funzionari della Commissione e del Parlamento Europeo originari della provincia di Lucca, in alcuni casi ex studenti della stesse scuole superiori coinvolte.

Sono previsti 7 incontri che cominceranno mercoledì 29 marzo per concludersi il 21 aprile e vedranno, per la maggior parte degli appuntamenti, la partecipazione del presidente della Provincia Luca Menesini che condivide l’impegno sul territorio con quello a Bruxelles come membro del Comitato Europeo delle Regioni.

Il programma completo degli incontri: il 29 marzo al Galilei-Artiglio di Viareggio interverrà Andrea Gentili funzionario della Commissione Europea; il 3 aprile incontro al Chini-Michelangelo di Lido di Camaiore, ospite Deborah Riccetti , funzionaria della Commissione Europea; il 4 aprile all’ISI Garfagnana di Castelnuovo di nuovo con Deborah Riccetti. Il 5 aprile incontro al Liceo scientifico Vallisneri di Lucca con Bianca Maria Petteruti che lavora al Parlamento Europeo (ex studentessa della scuola); il 12 aprile all’ItE Carrara di Lucca ci sarà David Ferroni, funzionario della Commissione Europea (ex studente della scuola) che incontrerà, sempre lo stesso giorno, gli studenti del Polo Fermi-Giorgi di Lucca.

L’ultimo incontro del ciclo è in programma il 21 aprile al Liceo Barsanti e Matteucci di Viareggio con Fulvia Raffaelli, funzionaria della Commissione Europea (ex studentessa della scuola).

Da segnalare che “ Nice to meet EU ” rientra anche nel quadro dell’iniziativa ‘ Back to School’ che permette ai funzionari delle istituzioni europee di poter tornare a parlare di Europa e della propria esperienza professionale, in qualità di ex studenti, nella scuola superiore da essi frequentata.

Il progetto “Nice to meet EU ” intende essere un laboratorio di cittadinanza attiva in cui gli studenti possono elaborare idee e proposte su tematiche di attualità e di interesse europeo. Quest’anno il focus sarà sui temi dell’energia e della sostenibilità, sulle sfide dell’era digitale e su quelle dell’economia circolare.

I risultati di questo lavoro verranno presentati in occasione dell’evento conclusivo del 9 Maggio 2023 a Lucca.