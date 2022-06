I Giovani Democratici per Alfarano e Del Greco: “Una Lucca a misura di Giovane, in cui restare e tornare”

I Giovani Democratici per Alfarano e Del Greco: “Una Lucca a misura di Giovane, in cui restare e tornare”

Il 12 Giugno Lucca ha un appuntamento con il futuro, ed i Giovani del Partito Democratico hanno ben chiari gli obiettivi da raggiungere e le mani che li porteranno a termine. Silvia Del Greco ed Enzo Alfarano sono i candidati di punta dei Giovani Democratici, candidati al consiglio comunale per dar voce e braccio alle esigenze dei giovani lucchesi.

Silvia Del Greco, già Consigliera Comunale nell’ultimo mandato, fa del suo attaccamento personale allo sport ed alla cultura i suoi punti di forza, orgogliosamente lucchese ha dato anima e corpo per il miglioramento delle strutture sportive, prestando comunque attenzione alle attività culturali radicate alla storia del territorio, a cui è molto legata tanto da far parte di un gruppo di rievocazione storica.

A 28 anni Silvia è più che preparata al suo ruolo politico: ha una certificazione di alta formazione politica e amministrazione negli enti locali, conseguita presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e ha conseguito un Master in Digital Marketing presso la 24ORE Business School con sede a Milano.

Vincenzo Alfarano è da sempre volontario radicato e vicino al suo quartiere natale di Sant’Anna, dove svolge attività di educatore di bambini e ragazzi giovani, nonchè di supporto alle persone anziane, collaborando con la Caritas e l’Associazione La Finestra, di cui è anche Presidente.

Enzo, per gli amici, è un giovane Avvocato di 27 anni che lavora principalmente con imprese e si occupa spesso di salvaguardare le esigenze e i diritti dei lavoratori, molte volte giovani, per cui mette anima e corpo.

I Giovani Democratici credono fermamente nelle capacità di Silvia e Vincenzo, sia per le loro storie personali, sia per gli obiettivi politici e reali di cui si faranno portavoce come giovani esponenti del Partito Democratico: più spazi per i giovani, maggiore offerta culturale, il supporto al settore produttivo e lavorativo, sport e trasporti, con sempre un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale.

Come Giovani Democratici ci impegnamo anche a rendere più semplice ed immediato il supporto psicologico ai giovani, tramite esperti dislocati in aree di comfort per i giovani e tra i giovani.

Un Lucca giovane e sostenibile, che si cura del cittadino, dove rimanere, dove tornare, dove venire a vivere. Una Lucca per il futuro, la Lucca dei Giovani Democratici.

Giovani Democratici – Circolo di Lucca