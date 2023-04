I GIOVANI DELLA SCUOLA EDILE FRANCESE ‘BTP-CFA AUBE’ HANNO RIQUALIFICATO UN MURETTO DI CONTENIMENTO DI UN’AIUOLA

I GIOVANI DELLA SCUOLA EDILE FRANCESE ‘BTP-CFA AUBE’ HANNO RIQUALIFICATO UN MURETTO DI CONTENIMENTO DI UN’AIUOLA IN VIA DI PIAGGIORI A SEGROMIGNO IN MONTE

Nell’ambito di uno stage formativo, grazie ad un accordo di collaborazione tra la scuola francese, l’Ente Scuola Edile- CPT Lucca e il Comune di Capannori

Nove giovani della scuola edile francese ‘Btp-Cfa Aube’ hanno riqualificato un muretto di contenimento di un’auiola lungo via di Piaggiori a Segromigno in Monte nei pressi di piazza Lazzareschi, grazie ad uno stage formativo nell’ambito di un progetto Erasmus realizzato in seguito ad un accordo di collaborazione siglato tra la scuola francese, l’Ente Scuola Edile- CPT Lucca, che ha fornito assistenza tecnica, ed il Comune di Capannori che ha messo a disposizione i materiali.

In occasione dell’ultimazione dell’opera l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo ha compiuto un sopralluogo ‘in loco’ dove oltre ai giovani ha incontrato il professore di muratura Jerome Uzzanu e la professoressa di “Sicurezza nei luoghi di lavoro” Maria Forte Champignolle. I giovani della scuola edile francese hanno demolito il vecchio rivestimento del muretto, molto deteriorato, e ne hanno realizzato uno nuovo con pietra locale che ricorda i colori della pietra di Matraia e di Guamo. Il muretto, che è stato leggermente alzato, così ristrutturato può adesso servire anche da seduta, in particolare per chi aspetta il bus alla vicina fermata.

“Intendo ringraziare gli studenti della scuola edile francese e i loro docenti per aver realizzato questo intervento che ha ripristinato il decoro e la sicurezza del muretto di via di Piaggiori a favore della nostra comunità– dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. Un grazie anche al presidente, Simone Bianchi e al vicepresidente, Lorenzo Sichei dell’ente scuola edile-CPT Lucca che da anni collaborano a queste importanti iniziative di formazione, ma anche di miglioramento delle opere pubbliche del nostro territorio”.