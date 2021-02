i giorni di ricevimento del Comando di Polizia municipale

Emergenza Covid: i giorni di ricevimento del Comando di Polizia municipale

Così come gli uffici presenti nella sede comunale di Seravezza, anche il Comando della Polizia Municipale distaccato in via Monsignor Fascetti 53 a Querceta riceve a partire da questo mese di febbraio solo su appuntamento: tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00; il giovedì anche dalle 17:00 alle 19:00. Gli interessati possono prenotare chiamando il numero 0584 742011.

Si ricorda che all’ingresso del Municipio a Seravezza non è più presente il presidio della Protezione civile. L’accesso al palazzo avviene tramite un rilevatore automatico di mascherina e temperatura corporea e solo previo appuntamento. I giorni e gli orari di ricevimento, così come i recapiti telefonici dei singoli uffici, sono disponibili sul sito web dell’ente.