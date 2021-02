I GIORNI DEL ” LUME A MARZO”

Nel tempo circolare delle stagioni con Marzo iniziava il buon tempo, e in questi giorni di passaggio si accendevano i fuochi propiziatori dei buoni raccolti e del benessere di uomini e animali, per scongiurare pericoli e calamità…

Tra la fine di Febbraio e i primi di Marzo, in Romagna e non solo, un tempo si accendevano, nei campi, grandi focarine propiziatorie. I falò di Marzo in origine sancivano probabilmente un capodanno della natura, la fine dell’anno vecchio e l’avvento di quello nuovo: bruciavano così il tempo passato ormai infruttifero, salutando la nuova stagione : infatti nell’Antica Roma e presso altre popolazioni antiche l’anno cominciava il primo marzo.

Il fuoco è un forte simbolo di rinascita e le grandi focarine si facevano per svegliare la vita della campagna dopo il lungo letargo invernale e per placare marzo pazzerello.

Nel riminese si cantava:

-Lom a mèrz, lom a mèrz,

una spiga fàza un bèrch,

un bèrch, un barcaròl

una spiga un quartaròl,

un bèrch, una barchèta,

tri quatrèn una malèta.

(Lume a marzo, lume a marzo,/una spiga faccia una bica/,

una bica, una bichetta/,una spiga un quartarolo/,

una bica una bichetta,/ tre quattrini una sacchetta.)