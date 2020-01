I gatti più belli del mondo in gara al Polo Fiere

Gli espositori provenivano da ogni parte d’Italia e d’Europa con gatti di razza e vere rarità, ma la novità assoluta di quest’anno è la presenza di un gatto estremamente raro, di cui si contano in Italia solo pochi esemplari: il Lykoi, una razza ancora non riconosciuta in tutte le associazioni che si caratterizza per il pelo ispido e rado, con le punte argentate, una mutazione genetica nata spontaneamente dai gatti domestici con caratteristiche che lo fanno assomigliare quasi ad un lupo.

In gara anche gatti senza genealogia, ammessi alla competizione in una classe dedicata a loro, quella dei “gatti di casa”.

Ospite d’onore della manifestazione il piccolo Felix, un micio diversamente abile eletto a testimonial di come si possa vivere con un felino con handicap.