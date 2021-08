I frutti della tarda estate: i fichi.

Benché, in origine, siano arrivati dall’Asia, ormai da secoli, i fichi fanno parte della tradizione alimentare mediterranea, e rappresentano una fonte sana e gustosa di indispensabili principi nutritivi.

Il fico, di cui esistono tantissime varietà, diverse per forme e colori, per la facilità della sua riproduzione, sembra sia stata la prima pianta coltivata dall’uomo, 11.000 anni fa, nella zona della Mezzaluna fertile.

I fichi generalmente vengono raccolti a completa maturazione con tutto il peduncolo, nella ore più calde e asciutte della giornata.