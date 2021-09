I frutti del melograno stanno maturando

Di miti intorno al melograno ne sono fioriti tanti, sia per la bellezza dei suoi fiori, sia per la particolarità dei suoi frutti. Anche le religioni lo hanno fatto proprio: per il Corano è un albero del paradiso; per la Bibbia è importante il frutto per il numero dei suoi grani, 613, come i 613 precetti della Torah che, secondo la tradizione ebraica, dovrebbero rappresentare l’agire corretto di ogni uomo.

La melagrana riveste da millenni una valenza simbolica fortissima, facendosi emblema di fertilità, abbondanza e rinascita