I FIORI DI LILLA’:

Una volta uno dei profumi della primavera era quello dei lillà, le serenelle…

Un profumo “esagerato”…da starci col naso a respirarlo dal gran che è buono. Oggi sono piante che sembrano sparite….adesso non le pianta più nessuno nei nuovi giardini, forse perchè la fioritura dura poco e tutti vorrebbero fiori che durassero l’intera stagione!

