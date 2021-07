I fiori dell’orto: il fiore di carciofo.

In estate fioriscono le piante di carciofo.

Infatti, se lasciamo il carciofo senza tagliarlo, ci accorgiamo che si trasforma in un grande e piumoso fiore azzurro-violetto.

Ciò che noi chiamiamo carciofo e che mangiamo cucinandolo in mille modi diversi non è altro che un bocciolo chiuso.

Questo fiore così imponente si conserva reciso molto bene ed è anche molto decorativo…