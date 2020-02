I fiori dell’inverno:

Questo bel fiore verde appartiene all’Euforbia Helioscopia, o Erba calenzuola, o Erba verdona.

Questa pianta è il “girasole” delle euforbie, è capace di orientare l’ombrella seguendo l’apparente cammino del sole nel cielo.E’ pianta annua, erbacea, velenosa, in quanto contiene un lattice molto irritante.

I fiori appaiono in inverno, già a gennaio, e formano un’infiorescenza a ombrella composta da 5 rami. Abita gli incolti, ma abbonda anche nelle vigne ed è comune in molte zone coltivate.