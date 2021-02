La Crassula ovata, o albero di giada, ha deciso di fiorire… i fiori di questa pianta sono sempre una sorpresa, infatti per ottenerli, servono condizioni particolari: deve aver ricevuto abbastanza luce nell’estate e nell’autunno precedenti, per cui occorre posizionarla all’aperto, al sole o in una mezz’ombra luminosa, durante la bella stagione, e poi ripararla in casa nella fredda stagione, in un luogo possibilmente con molta luce.