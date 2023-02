I fiori del freddo: la Bergenia

I fiori del freddo: la Bergenia

Ormai anche la Bergenia è in fiore: le prime , nei luoghi riparati e soleggiati sono fiorite già in gennaio, ora le belle pannocchie rosa sono fitte e si alzano allegre in mezzo alle grandi foglie che non temono freddo ne gelo…La Bergenia può essere piantata in qualsiasi posizione: sole, ombra ,mezzombra.. è una pianta di poco lavoro e di grande soddisfazione…