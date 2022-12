i fiori del freddo.

Tra le fioriture invernali non va dimenticata una pianta grassa che assicura dei bellissimi fiori, anche se piccoli, durante la stagione fredda, ovvero la Crassula ovata, detta anche ” Albero di giada”, una succulenta facile da coltivare, rustica, appartenente alla famiglia delle Crassulaceae, che si caratterizza per la sua forma ad alberello.

La Crassula ovata è originaria della sud dell’Africa e nonostante si sviluppi soprattutto nei climi aridi, può vivere benissimo anche da noi, tenendola in casa durante l’inverno e sul balcone o in giardino in estate, in luogo semiombreggiato. I fiori raccolti in ombrelle compaiono dall’autunno inoltrato a fine inverno: hanno una forma a stella e sono di colore bianco o rosa.