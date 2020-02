I FILETTI DI SGOMBRO

I FILETTI DI SGOMBRO



fatevi sfilettare lo sgombro, mettete i filetti in una pirofila da forno, irroratelo con succo di limone (almeno uno per ogni sgombro che userete) e mettete in frigo per una notte.



Scolate il succo dagli sgombri, mettete dei fiocchi di burro sui filetti, irrorateli col succo di macerazione, mettete in forno, quando i filetti sono quasi cotti mettete delle olive denocciolate tagliate a fettine, sale e pepe, prezzemolo tritato, ancora cinque minuti in forno e servite.



Per cuocere i filetti bastano dieci minuti o poco più a seconda della grandezza.

FONTE EZIO LUCCHESI