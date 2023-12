I fenomeni del Sole nelle Alpi Apuane

Riti di luce e ombra

di e con Lorenzo Marcuccetti

Il 7 dicembre alle ore 21 per i Giovedì al Museo – Gli incontri de La Giubba si terrà la presentazione del libro I fenomeni del Sole nelle Alpi Apuane – Riti di luce e ombra di e con Lorenzo Marcuccetti. È possibile assistere all’incontro sia in presenza, presso la sede del Museo, in Via Ducale 4 a San Michele, che online, prenotandosi al link: https://bit.ly/museodicembre23.



Nel volume, pubblicato nel 2022, Marcuccetti segnala una serie di fenomeni, legati al sole e alla luna, che si riflettono in zone ben precise del massiccio Apuano, con l’ausilio di montagne e strutture megalitiche talvolta naturali, talvolta “aggiustate” dall’intervento umano, affinché potessero diventare vere e proprie meridiane. È possibile scoprire così fenomeni potenti e coinvolgenti che, nella loro semplicità, hanno affascinato e marcato le diverse fasi dell’anno per le popolazioni di questo territorio, i Liguri Apuani. I fenomeni solari e lunari, legati alla luce e all’ombra, che a decine stanno emergendo negli ultimi anni confermano, una volta di più, quanto le Alpi Apuane fossero, per i loro antichi abitatori, montagne sacre, giustificando il fatto che uno dei loro appellativi fosse quello di Penne, o Panie, entrambi termini che indicavano, oltre ad aspetti morfologici, anche risvolti connessi ai culti delle vette e alle divinità ctonie che essi esprimevano: il confine tra magico e reale, tra umano e divino, poteva quindi confondere le menti e mescolarsi, dando senso all’esistenza.

Lorenzo Marcuccetti, nato in Versilia nel 1966, vive a Querceta. Musicista e maestro, da vari anni si occupa di ricerca del territorio. Ha scritto varie opere di saggistica, narrativa e costume, tra cui la serie dedicata a “Il popolo delle montagne splendenti”. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi di carattere storico. È membro dell’Istituto Storico Lucchese, sezione “Versilia Storica”. Collabora da anni con diverse realtà del territorio che si occupano della valorizzazione storica e culturale delle Apuane.