I fenomeni del freddo: la brina e la galaverna.

La brina e la galaverna sono fenomeni meteorologici particolarmente suggestivi e particolari.

La brina è ’ caratterizzata da cristalli di ghiaccio che si formano su delle superfici solide.Per avere una brinata occorre cielo sereno, umidità sufficiente e temperatura dell’aria sotto lo zero. Le brinate possono accompagnarsi al fenomeno della galaverna.

L a galaverna è un fenomeno atmosferico che spesso viene confuso con la brina, ma è molto differente. Si forma quando la temperatura esterna è al di sotto dello zero e nell’area colpita c’è una formazione nebbiosa. Le goccioline che formano la nebbia dunque si mantengono allo stato liquido, nonostante le basse temperature, ma quando vengono a contatto con una superficie si congelano, dando origine alla galaverna, che a sua volta rappresenta la deposizione di brina in forma di aghi, scaglie di ghiaccio anche su oggetti sospesi, come alberi, pali, reti, tralicci ecc.