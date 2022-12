I dolci tipici delle Feste:

“la zambèla”, la ciambella, il dolce tradizionale romagnolo per eccellenza.

Ora panettone e pandoro hanno la meglio sui dolci tradizionali che in ogni regione un tempo deliziavano grandi e bambini per le Feste. Però molti forni artigianali ancora li producono e tanti di noi li fanno in casa secondo ricette tramandate in famiglia.

Per la ciambella, a parte qualche piccola variazione si versa in una ciotola 500 gr di farina e 250 gr. di zucchero a cui aggiungere 3 uova sbattute ,100 gr di burro a pezzetti e un bel cucchiaio di strutto. Aggiungere una grattata di buccia di limone, una bustina di lievito e latte q.b.( mezzo bicchiere circa) per impastare il tutto in modo che risulti un composto morbido ma che non abbia bisogno dello stampo.

Decorare con granella di zucchero e disporre l’impasto in forma di filoncino allungato su un padellone ricoperto di carta da forno e cuocere a 180° per 15 minuti, poi abbassare e finire di cuocere per altri 10 minuti.