I dolci tipici del Carnevale: le tagliatelle dolci fritte.

Croccanti, delicate e appiccicose, conquistano per il loro gusto di caramello. Il segreto per evitare che si aprano in cottura è quello di arrotolare la sfoglia in maniera piuttosto stretta ma se cuocendo si aprono un po’ ciò non cambia il gusto squisito.

Si parte da una sfoglia sottile di farina e uova, la si cosparge di zucchero semolato e una grattata di limone o arancia,poi si arrotola, e, come per le tagliatelle, si taglia a fette e si frigge in olio bollente.