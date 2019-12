I dolci facili: I fiocchetti delle Feste.

Montare 2 tuorli con 3 cucchiai di zucchero, aggiungere 50 grammi di ricotta schiacciata con la forchetta, 100 grammi di burro a pezzetti e buccia grattugiata di limone e di arancia.



Unire all’impasto tanta farina (e un cucchiaino da tè di lievito) per ottenere un impasto come quello degli gnocchi o della pasta frolla. Spianarlo a uno spessore di circa 1 cm. sul tagliere infarinato, tagliarne delle strisce, rotolarle e tagliarne dei pezzi lunghi abbastanza per formare i fiocchetti.Cuocere i biscotti in forno a fuoco basso per 10-15 minuti, sorvegliarne la cottura, i biscotti devono restare bianchi.

A piacere, spolverare di zucchero a velo.