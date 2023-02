I dolci di Carnevale: Chiacchiere, o Frappe o Bugie che dir si voglia.

I dolci di Carnevale: Chiacchiere, o Frappe o Bugie che dir si voglia.

Come in ogni preparazione della tradizione, esistono svariate ricette, che si assomigliano più o meno tra di loro.

– 300 gr di farina ’00 – 40 gr di zucchero

2 uova medie- 60 gr di latte 30 gr di burro

2 cucchiai di liquore a piacere.- buccia grattugiata di 1 limone

1 pizzico di sale- un cucchiaino di lievito, olio di semi di girasole per friggere

zucchero a velo –

Mettere la farina in una ciotola, mescolare con lo zucchero, il lievito e il pizzico di sale, fare un buco al centro per le uova,il burro, la buccia di limone, il liquore e impastare a mano fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Formare una palla e farla riposare per mezzora avvolta nella pellicola.

Stendere una sfoglia sottile e ritagliarne delle strisce a losanga o girate a nastro come in foto e friggerle in abbondante olio di girasole. Una volta fredde cospargere di zucchero a velo.