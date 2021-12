I dolci delle Feste: budino di ricotta al caramello.

Si fanno caramellare due cucchiai di zucchero con un cucchiaio d’acqua in uno stampo rotondo a pareti alte.

In una ciotola si lavorano a spuma 4 uova con 140 grammi di zucchero. Si aggiungono 600 grammi di ricotta freschissima precedentemente setacciata o almeno schiacciata molto bene con una forchetta ottenendo un composto omogeneo e cremoso. Si versa il tutto nello stampo e si fa cuocere a bagnomaria a temperatura media per almeno due ore. Lasciar raffreddare molto bene prima di capovolgere il budino sul piatto di portata.