I custodi delle biodiversità sono i nostri contadini.

grano riso e mais. Pensate però che il 90% delle sementi coltivate è rappresentata da una manciata di ibridi prodotti e venduti da pochissime multinazionali.

Si capisce facilmente che siamo immersi in un sistema fragilissimo. La sua uniformità non è in grado di contrastare imprevisti che possono succedere e poi, le monocolture, richiedono un uso intensivo di fertilizzanti e agenti chimici.