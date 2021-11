I CONTROLLI DELLA MUNICIPALE DURANTE I COMICS DI IERI IN MOLTE STRADE E PARCHEGGI EFFETTUATI 19 SEQUESTRI

Polizia Municipale – Gli agenti hanno operato controlli in molte strade e piazze del centro storico e nei parcheggi della periferia compresi quelli di San Concordio e del Polo Fiere.

In particolare sono stati effettuati 19 sequestri di merce di venditori abusivi in corte del Biancone, in via Civitali, al parcheggio Palatucci, in via Cavour e piazza Ricasoli, corso Garibaldi, via Vittorio Veneto, piazza San Michele, via Elisa, piazza Bernardini, via Carducci. 9 venditori itineranti sono stati sanzionati per mancanza di licenze.

Numerosi controlli anche a esercizi commerciali e attività ambulanti alimentari per verificare certificati verdi e rispetto delle ordinanze.

