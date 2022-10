L’intervento che ieri ha riguardato un cercatore di funghi disperso presso il passo di Lagastrello e che ha visto l’attivazione dei tecnici della stazione di Carrara e Lunigiana, ripropone l’importanza della preparazione e dell’equipaggiamento. Se negli ultimi interventi l’abbigliamento e soprattutto le calzature inadeguate hanno costituito le principali criticità, in questa circostanza la mancanza di una pila frontale si è rivelata essenziale. Nello zaino, anche se si affrontano percorsi brevi o che comunque prevedono il rientro prima del tramonto, questo dispositivo non dovrebbe mai mancare. Infatti soprattutto nelle zone con fitta vegetazione l’oscurità giunge prima e occorre essere preparati ad affrontare eventuali contrattempi. L’imprevisto o il sopraggiungere di difficoltà in zone impervie possono portare a serie problematiche. Per questo motivo la dotazione personale, oltre alla preparazione fisica, riveste un ruolo di primaria importanza.