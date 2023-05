I concerti del Palma di scena a Villa Bertelli

I concerti del Palma di scena a Villa Bertelli

Giovedì 25 maggio alle 17.00 Sala Ferrario

Ingresso libero

Ancora musica classica in tour per la rassegna “I Concerti del Palma” organizzata dal Liceo Musicale “F.Palma” di Massa, che giovedì 25 maggio alle 17.00 nella Sala Ferrario di Villa Bertelli a Forte dei Marmi.

In questo appuntamento sarà presentata una selezione musicale di alunni degli insegnanti di pianoforte Benedetta Iardella, Gioia Giusti, Claudia Crosilla, di chitarra Simona Costantino, di clarinetto Oriano Bimbi, Maria Simona Cianchi di canto e Carla Mordan di violino, e la prof.ssa Gioia Giusti accompagnerà al pianoforte.

Un programma che spazia dalle Sonate di Beethoven per pianoforte e per violino e pianoforte, a Fantasiestucke di Schumann per clarinetto, da Studi di Czerny e Chopin a Brahms e Claude Debussy per pianoforte per arrivare alla musica per chitarra con la Grande Ouverture di Giuliani e Fuoco di Dyens passando dagli spagnoli Sor e Tarrega col Capricho Arabe, un duo di Mertz per chitarra e pianoforte e per finire poi con un trio di Schubert per soprano clarinetto e pianoforte.

Questi i talentuosi giovani interpreti selezionati: Giacomo Cybeo, Tommaso Bartolucci, Daniele Pucci, Matteo Mariotti e Sara Galletti al pianoforte, Aurora Duchi al violino, Lisa Pastine e Sara Butticè alla chitarra, Pietro Fontana e Matteo Rossi al clarinetto e Lwaxana Borghetti soprano.

La Rassegna si chiuderà Giovedí 1 Giugno presso l’Aula Magna del Liceo F.Palma di Massa.

Questi i social del liceo musicale Palma: facebook Palma Orchestra e Coro; I Concerti del Palma