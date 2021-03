I COMUNISTI IN CAMPO PER UNA ALTERNATIVA DI SINISTRA ALLE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI

Ci saranno una lista, un programma e un candidato Sindaco della sinistra.

Nei giorni scorsi si sono incontrati gli esponenti locali di Rifondazione Comunista e del Partito Comunista Italiano, concordi sulla necessità di dare vita, per le prossime Elezioni Comunali di Seravezza ad una alleanza che guardi sia alla sinistra dei partiti e delle associazioni politiche, sia a quella “diffusa” del civismo progressista, dell’ambientalismo e dei molti antifascisti senza partito.

Un progetto che parte da una comune valutazione negativa dell’esperienza amministrativa della giunta Tarabella, ma che si propone di svolgere una futura azione amministrativa all’insegna di alcuni punti fondamentali: la difesa delle classi sociali più deboli, a partire dal rilancio e dalla reinternalizzazione dei servizi pubblici dati in appalto e dalla riapertura della scuola nel capoluogo; la tutela del territorio dalla devastazione ambientale e dalla speculazione, a partire dalla centrale questione dell’estrazione di marmo; una maggiore integrazione tra la montagna e la parte pianeggiante del comune, attraverso un ripensamento delle priorità urbanistiche e un potenziamento del trasporto pubblico locale.

A partire da questi punti cardine, che rendono incompatibile il progetto tanto con il PD di Valentina Salvatori quanto con eventuali pezzi di centrodestra, che se imbarcati snaturerebbero l’impronta progressista dell’esperienza civica di Giorgi, è nostra intenzione aprire il confronto con i singoli e i gruppi organizzati, per scrivere il programma amministrativo attraverso tavoli pubblici e aperti.

Invitiamo chi fosse interessato a costruire insieme a noi una reale alternativa e a contattarci a questo indirizzo email rifondazionecomunistaversilia@gmail.com oppure al seguente numero di cell 351 776 1555.

Partito della Rifondazione Comunista

Partito Comunista Italiano