Bertieri e Gemignani: I comuni dovrebbero accettare la nostra proposta di installare impianti antincendio a idranti.

In riferimento alla nostra interpellanza con oggetto la possibilità di valutare l’installazione di impianti antincendio a idranti nei territori facenti parte dell’Unione dei comuni della MediaValle del Serchio (Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca soprattutto in quelle frazioni poco distanti dai boschi) l’ Unione di cui siamo consiglieri ci ha dato una risposta chiara e precisa.

Esordiscono così Yamila Bertieri in opposizione a Borgo a Mozzano e Claudio Gemignani per Bagni di Lucca.

L’ Ente- sottolineano- ha specificato che tra le sue competenze rientrano quella della lotta agli incendi boschivi sul territorio di competenza e su quello della Regione Toscana ma, la progettazione o la realizzazione di reti di idranti non fa parte delle sue funzioni ma, in quelle delle singole amministrazioni come la possibilità di dotare le aree pubbliche (parchi, campi sportivi ecc) di estintori e/o idranti una volta sentito l’ ente gestore.

Proposta che Yamila Bertieri infatti, prima di presentare presso l’ Unione dei Comuni della MediaValle del Serchio, aveva posto al suo rispettivo comune non ricevendo però una risposta esaustiva.

Iniziativa- evidenziano gli eletti- che avrebbe garantito maggiore sicurezza e di prevenzione , visto i casi di incendi che ogni tanto si verificano sul territorio.

In ogni modo ringraziamo il responsabile dei servizi dell’ Unione perché ci ha fornito indicazioni trasparenti informandoci anche che in caso di incendi boschivi l’intervento sulle fiamme è di competenza dell’Organizzazione regionale AIB e di conseguenza anche del personale dell’Unione idoneo, formato e informato per svolgere tale attività.

Per quanto riguarda invece la possibilità di dotare i campi sportivi di impianti antincendio per l’atterraggio di elicotteri- proseguono Bertieri e Gemignani – sul territorio dell’Unione, la piazzola presso il Centro di Protezione Civile e magazzino degli operai forestali a Piano di Gioviano, (nel comune di Borgo a Mozzano), è una struttura utilizzata anche dal Pegaso del Servizio 118 di Regione Toscana dato che ha tutte le caratteristiche tecniche e normative per fungere da punto di atterraggio o decollo di aeromobili ad ala rotante.

Inoltre- concludono – sul resto del territorio sono stati realizzati negli anni invasi idrici per il rifornimento dei mezzi aerei e terrestri.

Noi manderemo avanti tale proposta anche presso i nostri comuni poiché riteniamo che l’installazione di tali strumenti possono contribuire a limitare e a contenere la diffusione degli incendi