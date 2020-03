I Comitati a Difesa dell’Acqua Pubblica – Coronavirus non è solo emergenza sanitaria ma anche economica. Servono misure straordinarie

L’emergenza coronavirus ha innescato anche un’ emergenza economica e lavorativa che sta colpendo tantissime famiglie italiane .

Molte persone hanno perso il posto di lavoro e molte persone che aspettavano il lavoro stagionale non lo inizieranno, sicuramente, in tempi brevi e pertanto si troveranno impossibilitati a pagare tutte le spese di una gestione familiare: bollette , affitti e mutui. Al popolo sono chiesti sacrifici e ogni sera i nostri sindaci ci ricordano che è un momento critico e che bisogna far buon viso a cattiva sorte . Purtroppo, nonostante i sacrifici fatti dal popolo, diventa sempre più difficile andare avanti e per questo come comitati per l’acqua chiediamo che anche i gestori delle società idriche facciano la loro parte. Chiediamo che si impegnino a sospendere le fatture dell’acqua in scadenza e quella futura spalmando le stesse in sei 6 bollette, a partire dalle bollette di settembre 2020. Certi che in questo modo si potranno evitare spiacevoli situazioni future che metterebbero in ulteriore difficoltà famiglie intere . Purtroppo, ARERA, ha previsto delle soluzioni, a nostro avviso insufficienti e inique, che aiutano i gestori per 1 miliardo di euro, dimenticandosi degli utenti in difficoltà , che sono in tutta Italia e non solo in Lombardia .

Pertanto chiediamo, ai sindaci interessati dal gestore e ai vertici dello stesso, di farsi portavoce presso il consiglio di amministrazione di GAIA SPA, al fine di promuovere tale richiesta e metterla in atto, ricordando Loco che al paese vengono chiesti sacrifici, che la maggior parte degli Italiani questi sacrifici li sta facendo, ma è il momento di farli tutti questi sacrifici.