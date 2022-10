DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 08:30 ALLE 15:00 I colori dell’autunno a San Pellegrino Rifugio Burigone

L’escursione parte dal parcheggio del Rifugio Burigone dove si può lasciare l’auto.

Per raggiungere il rifugio, si prende una strada forestale lunga 2,8 km. L’escursione non presenta nessuna difficoltà tecnica, cammineremo tra boschi di faggi che stanno perdendo tutte le foglie, il sole filtrerà tra i rami regalandoci giochi di luce e una atmosfera magica. In alcuni punti mentre si cammina sembra di sciare sulle foglie. Il giro completo è di 10,5 km con 350 metri di dislivello positivo e che ci porteranno sulla cima del Monte Spicchio a 1668 metri. In questo periodo la caccia è aperta e non posso prevedere in anticipo se ci saranno spari, noi comunque ci muoveremo sempre in zone sicure. Parte dell’escursione è sul sentiero 00 dove si può ammirare sia la vista sulla Emilia che verso la Garfagnana, saremo circondati di monti, da cielo e da natura. Rientrando passeremo da un punto dove ci sono tantissime pietre, portate da migliaia di pellegrini che vogliono espiare le loro colpe. Rientro al Rifugio attraverso un sentiero tra i faggi con un dislivello abbastanza deciso ma non difficile. Per chi vuole merenda al Rifugio prima di ritornare a casa.

L’escursione prevede circa 350 metri di dislivello su un giro di 10,5 km in un ambiente molto piacevole e sicuro.

Per maggiori informazioni mi potete contattare.

Cosa portare:

Borraccia almeno 1,5 litro, pranzo al sacco, snack/frutta secca/barrette, tazzina per il caffè e sacco a pelo o sacco lenzuolo e ciabatte per chi dorme al rifugio

Abbigliamento consigliato:

Scarpe da trekking, zaino giornaliero, giacca a vento, abbigliamento tecnico a strati o maglietta di cotone di ricambio.

Facoltativi: bastoncini da trekking

Costo: 20 euro a persona per escursione a partire da 18 anni.

Si può arrivare già la sera prima e dormire al Rifugio Burigone

La mezza pensione al rifugio costa 57 euro in camerata da 8 persone con bagni in comune. Per i ragazzi fino a 13 anni 45 euro.

Chi vuole rimanere a dormire deve prenotare prima possibile, sono rimasti solo pochi posti e dare una caparra al Rifugio. Cena vegetariana possibile, sto cercando di capire se c’è una soluzione per i vegani!

I cani non sono ammessi nella zona notte ma possono accedere alla sala da pranzo. Devono dormire in auto