I cinofili dell’Anc in addestramento sulla Torretta di Porcari

L’associazione d’Arma si è esercitata per la ricerca di dispersi nell’area boschiva

La Torretta di Porcari è diventata sabato scorso (25 marzo) luogo di addestramento per la squadra regionale cinofila dell’Anc (associazione nazionale carabinieri).

Cani e volontari della grande famiglia dell’Arma hanno incontrato l’amministrazione comunale nel palazzo di piazza Felice Orsi prima di spostarsi nell’area boschiva della collina per avviare l’esercitazione.

“Nel corso dell’incontro – spiega il responsabile regionale delle unità cinofile Anc, Alessio Giani – sono state esposte le potenzialità della Torretta per favorire l’addestramento. Successivamente, nell’area individuata, i binomi in formazione del nucleo cinofilo Anc hanno tenuto una sessione di addestramento volta a perfezionare le tecniche di ricerca dei dispersi sfruttando l’ambiente concesso, e a incrementare le qualità e la coordinazione dei binomi in caso di intervento. Il nostro sentito ringraziamento – conclude Giani – va al sindaco Leonardo Fornaciari, all’assessore Franco Fanucchi e al consigliere Tommaso Andreotti per la disponibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti della nostra realtà associativa”.

Così Franco Fanucchi assessore alla Protezione civile e all’ambiente del Comune di Porcari: “Il parco naturale della Torretta si arricchisce di una nuova attività; dopo aver ospitato discipline sportive come il podismo, la Mtb e il tiro con l’arco, adesso diventa campo di addestramento per unità cinofile dei carabinieri. Per il Comune di Porcari è un onore ospitare un’associazione d’Arma per un’attività così importante e faremo di tutto per favorirne lo sviluppo”.

Aggiunge il consigliere Tommaso Andreotti: “È stato un grosso piacere non solo mettere a disposizione il nostro territorio per una causa di tutto rispetto, ma anche conoscere di persona coloro che, mossi da un forte sentimento di umanità verso il prossimo, si metteranno a disposizione di noi cittadini nel momento del bisogno. Il vero ringraziamento va a tutte quelle persone, e non, che dedicano la vita ad aiutare gli altri”.

L’Anc aggrega carabinieri in servizio, in congedo, i loro familiari e tutti i simpatizzanti. Ad oggi conta più di 170mila iscritti in Italia; oltre 90mila i soci effettivi, tra militari in servizio e non più in servizio; circa 1700 le sezioni sul territorio nazionale e 166 le organizzazioni di volontariato.