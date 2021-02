I chiarimenti del sindaco Riccardo Tarabella sul presunto crollo di calcinacci venerdì scorso al Palazzo civico di Querceta

«Totale travisamento della realtà». Non usa mezzi termini il sindaco Riccardo Tarabella nel classificare le dichiarazioni rilasciate venerdì scorso alla stampa dal consigliere comunale Elena Luisi riguardo a un presunto crollo di calcinacci a Palazzo civico di Querceta. «Luisi ha rovesciato consapevolmente i termini della questione, riferendo ai giornali di un crollo avvenuto venerdì mattina e del successivo intervento riparatore di una ditta incaricata dal Comune. Falso. Gli uffici mi riferiscono che è andata esattamente al contrario: il Comune ha agito in prevenzione, disponendo la verifica degli intonaci e la messa in sicurezza delle parti eventualmente ammalorate o pericolose. Lo ha fatto sulla scorta di un episodio registrato il 23 gennaio, quando ci fu il distacco di alcuni frammenti sul lato sud della facciata e il Comune intervenne delimitando l’area. Quell’episodio meritava un approfondimento. Da qui la verifica disposta per venerdì mattina. Con l’ausilio di un mezzo dotato di cestello gli operai inviati dal Comune hanno compiuto alcuni saggi e provocato deliberatamente il distacco dei calcinacci. Lo hanno fatto garantendo ovviamente la sicurezza dei passanti. Elena Luisi ne era consapevole per aver chiesto sul momento ed aver ottenuto immediata risposta dagli operai stessi. Non capisco quindi con quale arbitrio e con quale leggerezza possa aver riferito alla stampa di “paura nella centralissima piazza Matteotti”, di “ditta specializzata subito allertata”, di “grandi pezzi di cemento staccati dalla struttura” che “solo per un fortuito caso non hanno creato danni alle persone”. Più che voglia di informare, mi pare ci sia stata tanta voglia di allarmare. E non è la prima volta che succede. Un penoso esempio di mala opposizione che non merita ulteriori considerazioni da parte mia, perché credo che i fatti si spieghino da soli e i cittadini sappiano farsi una corretta opinione».