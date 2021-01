I CENCI DI CARNEVALE

I cenci fritti sono un tipico dolce che si prepara in tutta la Toscana nel periodo di Carnevale.

300 gr di farina, 2 uova, 100 gr di zucchero, 3 cucchiai di olio d’oliva, zucchero a velo, olio per friggere

Versate la farina e unite le uova già leggermente battute, l’olio d’oliva e lo zucchero semolato. Mescolate bene per amalgamare gli ingredienti e lavorate la pasta fino a quando diventa molto morbida e liscia.

Stendetela con il matterello in una sfoglia alta un paio di millimetri. Con una rotella tagliapasta tagliate dei rettangoli lunghi e stretti. Scaldate molto olio in una padella e immergete i rettangoli di pasta. Quando diventano gonfi e dorati, scolateli e appoggiateli su carta assorbente, perché perdano l’olio in eccesso. Infine, spolverateli con lo zucchero a velo.