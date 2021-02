I CASI DI COVID OGGI NELLA PIANA DI LUCCA SONO 34 – VALLE DEL SERCHIO 4

8 febbraio 2021 – Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 febbraio, sono 191.

APUANE: 38 casi

Carrara 16, Massa 21, Montignoso 1;

LUNIGIANA: 8 casi

Aulla 1, Filattiera 3, Fosdinovo 1, Mulazzo 1, Pontremoli 2;

PIANA DI LUCCA: 34 casi

Altopascio 3, Capannori 10, Lucca 17, Porcari 3, Villa Basilica 1;

VALLE DEL SERCHIO: 4 casi

Barga 3, Coreglia Antelminelli 1;

PISA: 24 casi

Calci 5, Cascina 10, Pisa 8, San Giuliano Terme 1;

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 20 casi

Bientina 5, Buti 1, Calcinaia 2, Casciana Terme Lari 2, Ponsacco 2, Pontedera 1, Santa Maria a Monte 7;

LIVORNO: 22 casi

Livorno 22;

VALLI ETRUSCHE: 24 casi

Campiglia Marittima 10, Castagneto Carducci 1, Cecina 3, Monteverdi Marittimo 1, Piombino 4, Rosignano Marittimo 3, San Vincenzo 1, Suvereto 1;

ELBA: 1 caso

Portoferraio 1;

VERSILIA: 16 casi

Camaiore 2, Massarosa 2, Seravezza 1, Viareggio 11.

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 43.672 (+96 rispetto a ieri).

Oggi (8 febbraio) si sono registrati 2 decessi di persone residente nel territorio aziendale: uomo di 78 anni dell’ambito territoriale di Lucca; uomo di 61 anni dell’ambito di Pisa.

Si ribadisce che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva al Coronavirus queste morti: si tratta infatti, spesso, di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 223 (ieri erano 207), di cui 25 (ieri 26) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 59 i ricoverati, di cui 6 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 38 i ricoverati, di cui 6 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 54 ricoverati, di cui 5 in Terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 47 ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 10 ricoverati, di cui 0 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 15 i ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sono 9.195 (+252 rispetto ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Per ciò che concerne le vaccinazioni anti-Covid prosegue il piano elaborato ed attuato dall’Azienda USL Toscana nord ovest che prevede in questa prima fase di raggiungere operatori del sistema sanitario e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa).

A ieri (7 febbraio) le vaccinazioni effettuate erano 32.906, di cui 18.620 per prime dosi, tra operatori sanitari (14.302), altro personale (1.275) e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (3.043).

Sono stati vaccinati 6.516 uomini e 12.104 donne.