24 gennaio 2021 – Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi positivi di oggi, 24 gennaio, sono 177.

APUANE: 15 casi

Carrara 1, Massa 14;

LUNIGIANA: 16 casi

Aulla 9, Filattiera 1, Fivizzano 2, Fosdinovo 1 Licciana Nardi 1, Mulazzo 1, Pontremoli 1;

PIANA DI LUCCA: 24 casi

Altopascio 2, Capannori 5, Lucca 14, Porcari 3;

VALLE DEL SERCHIO: 1 caso

Bagni di Lucca 1;

PISA: 42 casi

Calci 2, Cascina 19, Pisa 15, San Giuliano Terme 2, Vecchiano 1, Vicopisano 3;

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 9 casi

Capannoli 4, Casciana Terme 2, Pontedera 3;

LIVORNO: 35 casi

Collesalvetti 4, Livorno 31;

VALLI ETRUSCHE: 20 casi

Campiglia Marittima 2, Castagneto Carducci 3, Cecina 4, Piombino 3, Rosignano Marittimo 8;

ELBA: 2 casi

Capoliveri 2;

VERSILIA: 13 casi

Camaiore 3, Massarosa 2, Pietrasanta 1, Viareggio 7.

I guariti ad oggi (24 gennaio) su tutto il territorio aziendale sono 41.627 (+134 rispetto a ieri).

Oggi (24 gennaio) non si sono registrati decessi di persone residenti nel territorio aziendale.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 202 (ieri erano 196), di cui 26 (ieri erano 27) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 53 i ricoverati, di cui 5 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 37 i ricoverati, di cui 5 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 46 ricoverati, di cui 9 in Terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 46 ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 8 ricoverati, di cui 0 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 12 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi (24 gennaio) sono 6.695 (+227 rispetto a ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Per ciò che concerne le vaccinazioni anti-Covid prosegue il piano elaborato ed attuato dall’Azienda USL Toscana nord ovest che prevede in questa prima fase di raggiungere operatori del sistema sanitario e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa).

A ieri (23 gennaio) le vaccinazioni effettuate erano 17.544 di cui 16.078 per prime dosi tra operatori sanitari (12.800), altro personale (786) e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (2.492).

Sono stati vaccinati 5.548 uomini e 10.530 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (22 gennaio), apparteneva ancora alla fascia 50-59 anni: 4.2157; segue la fascia d’età 40-49 con 2.933 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 2.750; poi la fascia 30-39 con 2.204; la fascia 20-29 con 1.568; la fascia 80-89 con 871; segue la fascia 70-79 con 743 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 727.

Questo anche il dettaglio del numero di somministrazioni per zona con il dettaglio anche delle seconde dosi (in questi dati sono comprese sia le vaccinazioni ospedaliere che quelle territoriali, tra parentesi quelle agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali):

Zona Apuane: 2.592 vaccinazioni di cui 286 seconde dosi (310 per ospiti di RSA);

Zona Lunigiana: 894 vaccinazioni di cui 35 seconde dose (387 per ospiti di RSA);

Zona Piana di Lucca: 2.702 vaccinazioni di cui 277 seconde dosi (322 per ospiti di RSA);

Zona Valle del Serchio: 707 vaccinazioni di cui 72 seconde dosi (214 per ospiti di RSA);

Zona Pisana: 501 vaccinazioni di cui 44 seconde dosi (413 per ospiti di RSA);

Zona Alta Val di Cecina Val d’Era: 1.772 vaccinazioni di cui 133 seconde dosi (250 per ospiti di RSA);

Zona Livornese: 3.609 vaccinazioni di cui 271 seconde dosi (310 somministrazioni ad ospiti di RSA);

Zona Valli Etrusche: 1.403 vaccinazioni di cui 166 seconde dosi (364 per ospiti di RSA);

Zona Elba: 317 vaccinazioni di cui 17 seconde dosi (35 per ospiti di RSA);

Zona Versilia: 2.947 vaccinazioni di cui 165 seconde dosi (347 per ospiti di RSA).

Anche nelle RSA si sta rispettando la tabella di marcia concordata con la Regione Toscana, grazie ai 24 team vaccinali composti da medici, infermieri, OSS, assistenti sanitari, sociali e amministrativi operativi su tutto il territorio e risulta che, a ieri, sia stato vaccinato il 91% del totale dei “vaccinabili”.